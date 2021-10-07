Москва, , 11:22 — REGNUM Известие о том, что после заявления российского президента цена на газ в Европе упала ниже 1110 долларов, активно обсуждают в интернете. Людям импонирует, что Владимир Путин готовность России стабилизировать растущие цены на энергоносители.

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«О чем речь, если правительства не озаботились заранее и кинулись все скопом покупать газ. Что происходит, если все в один момент пытаются купить один товар? Ты явно скажешь: «Продам тому, кто даст хорошую цену». Вот именно это и происходит. Азия дала хорошую цену и газовозы ушли туда, наша труба не может одномоментно прокачать дополнительные объемы газа, который им вдруг понадобился. Отсюда и цены такие, сами виноваты», — отмечает N.

«Высокие цены на европейском биржевом рынке спровоцировали США, которые заставляли переходить на американский СПГ, строить регазификационные терминалы в Германии, Польше, Греции и Хорватии, но свой газ отправили в Азию», — поделился своим мнением Валерий.

«Высокая цена газа — это цена страха. Страха остаться без света, тепла… И они так испугались, что готовы отапливаться деньгами. Путин их просто пожалел. Как напуганных детей. Куда подевались политики в Европе? Именно политики с большой буквы. То, что сейчас — это медузы «, — считает З.

«Вот так вот, одним своим словом Путин может помиловать энергетику Европы, а может покарать. Так что с Россией шутки плохи. Будут плохо себя вести, Владимир Владимирович скажет, и вместе с ценой в 1937 долларов, наступит в Европе и 1937 год», — иронизирует Никита Агафонов.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что на резкую смену роста цен на газ в мире в сторону снижения повлияло заявление Владимира Путина, сообщила газета Financial Times. Ранее, на совещании по вопросам развития электроэнергетики российский президент указал на то, что Газпром превысил свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины.

По информации с торгов на ICE Futures, 6 октября 2021 года, после исторического максимума (1937 долларов за одну тысячу кубометров) цены фьючерсов на газ снизились почти на десять процентов.

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