Усинск, Коми, 7 октября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В Усинске от ковида скончался пациент, прошедший вакцинацию от коронавирусной инфекции. Информация опубликована в официальной группе Усинской ЦРБ в соцсети «ВКонтакте».

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

"Умер пациент, 81 год, привитый от ковид, проходивший лечение от новой коронавирусной инфекции, с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и нервной системы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала пандемии в Коми скончались 1808 ковид-пациентов.