Элиста, , 11:22 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения. Руководитель республики поблагодарил российского лидера за особое внимание к региону.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Успешное развитие нашей страны напрямую связано с энергией и целеустремленностью президента, его неоспоримым авторитетом национального лидера, которые позволяют России твёрдо отстаивать свои интересы и укреплять позиции на международной арене. Спасибо Владимиру Владимировичу за особое внимание к Калмыкии», — написал глава Калмыкии в Instagram.

Хасиков пожелал главе государства крепкого здоровья, благополучия, плодотворной и успешной работы на благо страны.

ИА REGNUM напоминает, что президент России Владимир Путин не имеет аккаунтов в социальных сетях. Ранее пресс-секретарь главы государства заявлял, что у российского лидера нет смартфона.