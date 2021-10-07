Сеул, , 11:20 — REGNUM С 8 по 11 октября глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён посетит ОАЭ. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, южнокорейский дипломат встретится с министром иностранных дел ОЭА Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном и наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном, с которыми обсудит пути расширения сотрудничества в таких областях, как энергетика, здравоохранение и сельское хозяйство.

В ходе поездки Чон Ый Ён также посетит павильон Южной Кореи на выставке Экспо-2020 в Дубае (EXPO-2020 Dubai), чтобы поощрить южнокорейские компании-участницы.

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