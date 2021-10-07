Сеул, 7 октября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. С 8 по 11 октября глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён посетит ОАЭ. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, южнокорейский дипломат встретится с министром иностранных дел ОЭА Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном и наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном, с которыми обсудит пути расширения сотрудничества в таких областях, как энергетика, здравоохранение и сельское хозяйство.

В ходе поездки Чон Ый Ён также посетит павильон Южной Кореи на выставке Экспо-2020 в Дубае (EXPO-2020 Dubai), чтобы поощрить южнокорейские компании-участницы.