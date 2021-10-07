Киев, 7 октября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Ряд кадровых перестановок в посольствах Украины в некоторых странах провел президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующие указы 7 октября опубликованы на официальном сайте украинского президента.

Цитата из к/ф Слуга народа 2. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Зеленский

Одним из указов Зеленский принял отставку посла страны в Армении Ивана Кулебы, кроме того украинский лидер подписал указы об освобождении от занимаемых должностей посла в Бразилии Ростислава Троненко, посла в Таджикистане и Афганистане Василия Серватюка, посла в Египте Евгения Микитенко и посла в Литве Владимира Яценковского.

Помимо того, президент Украины назначил послом страны в Кении Андрея Праведника по совместительству главой диппредставительства в Руанде, посла в Мексике Оксану Драмарецкую по совместительству — главой диппредставительств в Панаме, Белизе, Гватемале и Коста-Рике, а также посла в Нигерии Валерия Кирдоду по совместительству — послом в Камеруне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее указ об освобождении первого вице-спикера украинской Верховной рады Руслана Стефанчукаот исполнения в ней обязанностей представителя главы государства подписал президент Украины Владимир Зеленский.