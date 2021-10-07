Каракас, 7 октября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал колумбийский деловой сектор возобновить инвестиции в венесуэльскую экономику для увеличения производства и развития двусторонней торговли, несмотря на существующие политические разногласия. Об этом сообщает Prensa Latina.

Hugoshi Николас Мадуро

В ходе дня проверки производственных проектов венесуэльский лидер отметил суверенное решение правительства страны начать процедуру открытия границы с Колумбией в штате Тачира в координации с властями департамента Норте-де-Сантандер.

В этой связи глава государства подчеркнул задачу содействия процветанию торгово-экономических отношений в приграничном регионе на благо населения обеих стран.

«Я приглашаю колумбийских бизнесменов возобновить свои инвестиции, (…) [подняться] над политическими неловкостями, над правительственными разногласиями — экономика должна преобладать», — сказал Мадуро.

Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Колумбией в 2019 году, обвинив администрацию Ивана Дуке в предоставлении своей территории для реализации различных дестабилизирующих планов, направленных против венесуэльских безопасности и суверенитета.