Петропавловск-Камчатский, 7 октября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Власти Камчатки намерены активно реализовывать проекты по генерации зелёного водорода, в том числе на базе ветровой энергии, на основе геотермальной энергетики и энергии приливов. Губернатор края уверен, что это позволит региону перестать быть энергодефицитным и даже наоборот — получаемые излишки отправлять на экспорт. Об этом Владимир Солодов заявил по итогам совещания по вопросам развития энергетики, которое провёл президент РФ Владимир Путин 6 октября.

(сс) Чуян Галина Николаевна Пенжинская губа

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«Президент РФ дал поручение правительству проработать вопрос генерации водорода на основе приливной энергии. Проект Пенжинской приливной станции — самый крупный в России, который разрабатывался ещё в советское время, но именно сегодня он имеет все шансы получить практическое воплощение», — отметил Солодов.

Глава Камчатки рассказал, что сейчас ведутся предварительная разработка технико-экономических параметров, работы по изучению створов, конструкции турбин, схем транспортировки и возможных рынков сбыта зелёного водорода или аммиака, которые могут производиться. Солодов уверен, что благодаря поддержке президента РФ эти работы получат дополнительный импульс.

В Пенжинской губе 2 раза в сутки происходит перемещение огромного количества воды сопоставимое со стоком реки Волга за 2 года — более 500 куб. км.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам совещания по вопросам развития энергетики, которое провёл президент РФ Владимир Путин 6 октября, губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что регион в перспективе делает ставку на устойчивые и экологичные источники энергии.