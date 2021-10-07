Москва, 7 октября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Правом выбора банка для перечисления заработной платы воспользовался каждый пятый работающий житель России (19%), приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Зарплата

Планируют перейти в другой банк с зарплатной картой еще 9% опрошенных. В январе 2015 года граждан, сменивших банк, было 8%, в апреле 2019 года — уже 14%.

Активно пользуются возможностью смены банка-эмитента зарплатной карты люди до 34 лет — 21% сменили банк и 9% планируют это сделать. Чем выше зарплата, тем чаще сотрудник выбирает банк для перечисления заработка — 24% граждан с доходом от 80 тыс. руб. и 16% — с доходом до 50 тыс. руб.

Опрос проведен 22 сентября-4 октября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 313 населенных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, предложение дать людям возможность переводить деньги без комиссии с карты зарплатного банка на счета этого же физ лица в другие банки выдвинуты Банком России в 2019 году.

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