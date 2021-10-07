Москва, 7 октября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Новую комиссию по вопросам борьбы с допингом в спорте создало правительство России. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба правительства.

Дарья Антнова, REGNUM Правительство РФ

Отмечается, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

Новую структуру возглавит министр спорта РФ Олег Матыцин. Его заместителем назначен замглавы МИД Сергей Вершинин.

В состав комиссии вошли представители Совета Федерации, МВД, Минцифры, Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), а также Олимпийского, Параолимпийского и Сурдолимпийского комитетов России.

Задачей комиссия станет координация между федеральными органами власти, научными и общественными организациями. Заседания будут проводиться не реже одного раза в месяц.

Напомним, Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте принята в 2005 году Генеральной конференцией ЮНЕСКО. Она вступила в силу с 1 февраля 2007 года. Россия её ратифицировала в 2006 году.