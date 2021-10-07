Курск, 7 октября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Курской области главам муниципальных округов рекомендовали нарастить темпы вакцинации от коронавируса и обеспечить охват не менее 80% населения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Районам, где уровень вакцинации превысит 65%, выделят дополнительное финансирование на благоустройство и дороги.

«Несмотря на все наши усилия, к сожалению, темпы вакцинации отстают от желаемого. Прямая причина роста заболеваемости — как раз низкий уровень вакцинации. Целевые показатели не достигнуты. Наши земляки не понимают необходимости прививаться, несмотря на многочисленные жертвы, в том числе среди публичных людей. — Я убежден, что темпы вакцинации зависят от главы района и главврача. Нужно включаться в работу и разъяснять необходимость вакцинации», — заявил губернатор Роман Старовойт.

Вакцинированных сотрудников старше 60 лет решили не отправлять на дистанционный режим работы, если они прошли вакцинацию.