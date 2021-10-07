Калуга, 7 октября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Калужская область с 4 по 13 октября принимает участие в Russian Expo Days Germany 2021 — онлайн-выставке туристического потенциала России для профессионалов турбизнеса из Германии, Австрии и Швейцарии. Об этом 7 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Агентство по развитию туризма в регионе.

Germany.russiadays.travel/de/stand/artko40 Заставка стенда Калужской области онлайн-выставке Russian Expo Days Germany 2021

Мероприятие направлено на стимулирование роста въездного турпотока через B2B-канал, поддержание интереса международного сообщества к туристическому продукту российских регионов, эффективное и полное его представление и поиска бизнес-партнеров. Агентство по развитию туризма Калужской области подготовило стенд и представление туристического и инвестиционного потенциала для эфира. В качестве соэкспонентов к выставке присоединились интерактивный музей бумаги «Бузеон», парк-музей «ЭТНОМИР», арт-парк «Никола-Ленивец», Художественный музей мусора «МУ МУ», горнолыжный комплекс «Квань» и национальный парк «Угра».

Одним из итогов выставки RED Germany 2021 для Калужской области станет формирование группы из представителей немецких туроператоров, заинтересовавшихся калужским турпродуктом, для которых будет организован рекламно-информационный тур по Калужской области, как только снимутся въездные ограничения из-за коронавирусной инфекции.