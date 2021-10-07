Ростов-на-Дону, 7 октября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Эпидемическая ситуация в Ростовской области резко ухудшилась на фоне начала учебного года и агрессивной беспечности жителей Дона. В этом уверен главный врач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Действительно беспокоит совершенно аналогичная прошлогодней картина нарастания очередного всплеска заболевания. В прошлом году пик пришелся на декабрь-январь, спад начался только в конце января-начале февраля. Если и дальше всё будет развиваться по прошлогоднему сценарию, то наиболее тяжёлые испытания, причём, уже на фоне ощутимого дефицита специализированного коечного фонда, у нас ещё впереди», — считает Коробка.

В настоящее время свободных коек в ковидном госпитале не осталось. При этом, по его словам, дефицита медицинских работников лечебное учреждение не испытывает.