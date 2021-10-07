Тирасполь, 7 октября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В ходе 1369 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 399 случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 октября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 57 793 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 53 430 человек, в том числе 105 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1372 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зарегистрировали два таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 1316 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 403 случая заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 208 человек. В республике зафиксировали четыре случая смерти пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в ПМР в на этой неделе резко выросло число выявляемых случаев заражения коронавирусом. На прошлой неделе в сутки в среднем выявляли 128 носителей SARS-CoV-2 в сутки.