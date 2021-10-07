Цхинвал, , 11:06 — REGNUM С днем рождения поздравил президента России Владимира Путина президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Текст поздравления 7 октября размещен на сайте президента Южной Осетии.

Анатолий Бибилов и Владимир Путин Russian.rt.com

«В сознании народа Южной Осетии с вашим именем связаны избавление республики от смертельной опасности, обретение надежного мира, возрождение и уверенность в завтрашнем дне», — говорится в поздравительном сообщении.

Также Бибилов добавил, что усилиями российского лидера, а также «подвижнической деятельностью в качестве главы государства Российская Федерация вернула себе статус одной из ведущих держав, неизмеримо возросли авторитет России и ее влияние в международных делах, что открыло историческую перспективу и для нашей страны, судьба которой неразрывно связана с российской государственностью на протяжении столетий».

Кроме этого, президент Южной Осетии пожелал Путину здоровья, новых успехов и побед во благо российского государства и его многонационального народа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои поздравления с днем рождения президенту России Владимиру Путину направил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.