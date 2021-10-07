Уфа, , 11:07 — REGNUM Зуфар Идрисов завершил свою работу на посту главы администрации Аургазинского района Башкирии. Об этом он сообщил 7 октября на своей странице в социальной сети.

Башкирия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня, 07 октября, завершил свою работу на посту главы администрации Аургазинского района. Для меня было честью работать на благо жителей родного района. Благодаря общим стараниям, поддержке республики за 8 лет мы достигли многих положительных результатов, и сегодня Аургазинский район динамично развивается, и находится в числе лидеров по республике по многим показателям социально-экономического развития», — написал он на своей странице, поблагодарив жителей за понимание.

Он также пожелал землякам крепкого здоровья, успехов и жизненных сил в реализации всех добрых начинаний.

«В связи с отставкой по собственному желанию главы администрации Идрисова Зуфара Явдатовича, депутатами принято решение о возложении исполнения обязанностей главы администрации на Шагаретдинова Арслана Назировича», — сообщает пресс-служба администрации Аургазинского района.