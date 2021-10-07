Уфа, 7 октября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Зуфар Идрисов завершил свою работу на посту главы администрации Аургазинского района Башкирии. Об этом он сообщил 7 октября на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Башкирия

«Сегодня, 07 октября, завершил свою работу на посту главы администрации Аургазинского района. Для меня было честью работать на благо жителей родного района. Благодаря общим стараниям, поддержке республики за 8 лет мы достигли многих положительных результатов, и сегодня Аургазинский район динамично развивается, и находится в числе лидеров по республике по многим показателям социально-экономического развития», — написал он на своей странице, поблагодарив жителей за понимание.

Он также пожелал землякам крепкого здоровья, успехов и жизненных сил в реализации всех добрых начинаний.

«В связи с отставкой по собственному желанию главы администрации Идрисова Зуфара Явдатовича, депутатами принято решение о возложении исполнения обязанностей главы администрации на Шагаретдинова Арслана Назировича», — сообщает пресс-служба администрации Аургазинского района.