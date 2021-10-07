Москва, 7 октября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин может принять участие в Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который состоится в ноябре. Об этом 7 октября сообщил советник главы государства Владимир Толстой.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«Пока форматы оговариваются, и еще трудно говорить о том, что это точно состоится. Но в любом случае он (Владимир Путин) предполагает принять участие в работе форума, как минимум выступить с приветствием перед участниками, посетить ряд объектов», — сказал Толстой журналистам.

Напомним, IX Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 11 по 13 ноября. В 2020 году форум был отменен и перенесен на следующий год из-за пандемии COVID-19.