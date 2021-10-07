Ярославль, 7 октября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Ярославле рабочие радиозавода, которые добираются на работу на автобусе №42, вот уже два месяца не успевают вовремя прибыть на утреннюю смену. Об этом на заседании комиссии муниципалитета Ярославля рассказала представитель профкома предприятия Наталья Смирнова.

Yarz.ru Ярославский радиозавод

На проблему с транспортом представители предприятия пожаловались ещё в августе.

«Мы составили обращение, которое связано с тем, что работники «Ярославского радиозавода», которые проживают в 15 микрорайоне, опаздывают на рабочую смену к 7 часам утра. Если работник выезжает в 5.54 с конечной остановки, то пребывает на улицу Индустриальная в 7 часов. Усугубляется ситуация удаленностью остановочного комплекса на Липовой горе от проходной завода. Это примерно еще 1 километр. Мы просили изменить начало движения автобуса №42 с 5.54 на 5.30. Буквально сегодня я заходила на сайт «Ярготранс», ничего не изменилось, — рассказала представитель профкома предприятия Наталья Смирнова.

Начальник управления городского пассажирского транспорта департамента городского хозяйства Сергей Волканевский отчитался о том, что вопрос корректировки расписания решается.

«Сейчас уже расписание готово, оно согласовано, и мы его запустим в действие на этой неделе. Там предусмотрено отправление от остановочного пункта «15 микрорайон» в 5.15. Это позволит работникам радиозавода вовремя успевать к смене. Вчера мы встречались с профкомом радиозавода по поводу остановочного пункта на Индустриальной, совместно прорабатываем вопрос об устройстве дополнительного остановочного пункта, чтобы приблизить его к радиозаводу», — рассказал чиновник.

Депутаты попросили Сергея Волканевского ускориться, отметив, что два месяца — это слишком долго.