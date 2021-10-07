Джакарта, , 11:04 — REGNUM Исследователь из инициативы правосудия в Индонезии (IOJI) Имам Пракосо заявил, что китайское исследовательское судно было обнаружено в районе нефтегазового блока D-Alpha у побережья острова Натуна, сообщает CNN Indonesia.

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По словам индонезийского эксперта, в регионе большие запасы газа.

Китайское исследовательское судно Hai Yang Di zhi 10 было обнаружено в исключительной экономической зоне Индонезии в конце сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Малайзия по-разному относятся к присутствию китайских кораблей в приграничной зоне в Южно-Китайском море.

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