Москва, 7 октября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Запуск газопровода «Северный поток — 2» этой зимой вряд ли спасёт столкнувшуюся с энергетическим кризисом Европу. Такое мнение высказали аналитики международного ценового агентства Argus.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

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Как указали эксперты в отчёте по газовому рынку, ввод в эксплуатацию трубопровода в ближайшие месяцы может привести только к перенаправлению поставок с других маршрутов, также идущих в Европу, а не к увеличению поставок газа.

«Если газопровод «Северный поток — 2» будет запущен этой зимой, то это приведёт только к перенаправлению потоков, идущих в Европу через Польшу или Украину, так как возможности нарастить экспорт у России сейчас ограничены», — отмечают аналитики.

Специалисты Argus поясняют, что Газпром выполняет свои контрактные обязательства по поставкам в Европу, но не увеличивает поставки сверх этого уровня, так как отдаёт предпочтение закачке газа для нужд отечественного рынка, пишет ТАСС. При этом, по мере того, как российские подземные хранилища газа будут заполнены, компания сможет постепенно наращивать поставки в Европу.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в росте цен на энергию. По его словам, Газпром искусственно подогревает стоимость газа путём «закручивания вентиля».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что только непрофессионалы могут видеть в стремительном росте цен на газ в Европе влияние России. По его словам, энергетический кризис наступил, когда по времени совпали несколько факторов. Никакой роли России в происходящем на газовом рынке в Европе нет и быть не может, подчеркнул официальный представитель Кремля.