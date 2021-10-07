Чистая прибыль Сбербанка за девять месяцев превысила 936 млрд рублей
Москва, 7 октября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Сбербанк увеличил чистую прибыль на 67% по сравнению с прошлым годом. За девять месяцев она составила 936,6 млрд рублей, следует из опубликованной отчётности кредитной организации.
Чистая прибыль банка по российским стандартам отчетности (РСБУ) за период с января по сентябрь 2021 года включительно составила 936,6 млрд рублей против 559,41 млрд рублей годом ранее. Рентабельность капитала составила 25,5%.
Чистая прибыль за сентябрь составила 109,1 млрд рублей, за август — 105,96 млрд рублей. При этом рентабельность капитала составила 26%, рентабельность активов — 3,7%. В сентябре 2020 года показатель составлял 79,75 млрд рублей.
Чистый процентный доход за девять месяцев текущего года — 1,2 трлн рублей (+12,2% к прошлому году). Показатель увеличился за счёт наращивания клиентами кредитного портфеля, а также увеличения доходности работающих активов.
Чистый комиссионный доход банк нарастил на 16,1% — до 423,5 млрд рублей. В кредитной организации основным драйвером назвали операции с банковскими картами и эквайринг.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сбербанк обошёл банк HSBC и занял первое место в рейтинге самых дорогих банков Европы. Капитализация банка превысила 7,9 трлн рублей, что соответствует $108 млрд.
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