Москва, 7 октября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Сбербанк увеличил чистую прибыль на 67% по сравнению с прошлым годом. За девять месяцев она составила 936,6 млрд рублей, следует из опубликованной отчётности кредитной организации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбербанк

Чистая прибыль банка по российским стандартам отчетности (РСБУ) за период с января по сентябрь 2021 года включительно составила 936,6 млрд рублей против 559,41 млрд рублей годом ранее. Рентабельность капитала составила 25,5%.

Чистая прибыль за сентябрь составила 109,1 млрд рублей, за август — 105,96 млрд рублей. При этом рентабельность капитала составила 26%, рентабельность активов — 3,7%. В сентябре 2020 года показатель составлял 79,75 млрд рублей.

Чистый процентный доход за девять месяцев текущего года — 1,2 трлн рублей (+12,2% к прошлому году). Показатель увеличился за счёт наращивания клиентами кредитного портфеля, а также увеличения доходности работающих активов.

Чистый комиссионный доход банк нарастил на 16,1% — до 423,5 млрд рублей. В кредитной организации основным драйвером назвали операции с банковскими картами и эквайринг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сбербанк обошёл банк HSBC и занял первое место в рейтинге самых дорогих банков Европы. Капитализация банка превысила 7,9 трлн рублей, что соответствует $108 млрд.

Читайте также: После рекордного роста курса акций Сбер стал самым дорогим банком Европы