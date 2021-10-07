Чухлома, Костромская область, 7 октября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Два уголовных дела в Костромской области не могут рассмотреть из-за нехватки присяжных заседателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в Костромском областном суде.

Арчибальд Хеннинг. Судья и присяжные (фрагмент). 1843

Трудности с «народными судьями» возникли в Чухломском и Макарьевском районных судах. В суды поступили дела по обвинению мужчин в нанесении побоев знакомым, от которых те скончались на месте происшествия.

Проблема возникла из-за неактивности местных жителей, которые проигнорировали официальные повестки с приглашениями явиться в суд для отбора кандидатов в коллегии присяжных заседателей. Таких писем были отправлены сотни. Для формирования коллегии в районном суде необходимо присутствие 12 человек, сама коллегия состоит из 6 присяжных. В Чухломском районе по причине неявки людей дело не могут рассмотреть на протяжении года, в Макарьевском — 6 месяцев.

«Из-за проблем с явкой родственники погибших находятся в подвешенном состоянии. Психологически это очень тяжело. Длительное время они не могут разрешить важный для себя вопрос и услышать приговор в отношении предполагаемого убийцы. Для нашей области это первый год, когда проблема с явкой присяжных обозначилась настолько резко. Свою роль сыграл и COVID-19, поскольку люди боятся лишний раз посетить общественное место, и общее снижение доходов населения. Увольнение людей, выполняющих гражданский долг в качестве присяжных, прямо запрещено законом. Но, судя по всему, граждане даже не хотят поднимать этот вопрос и очень боятся лишиться того, что у них есть сейчас», — предположил председатель Костромского областного суда Сергей Андреев.

Свою роль в неявке играет менталитет населения и психологические трудности при рассмотрении уголовных дел, считает судья Костромского областного суда Олег Панов. В Костромской области есть несколько районов, где граждане активно отзывались на просьбу выступить в качестве «народных судей» — Нерехтский, Галичский, Шарьинский, Павинский и Буйский. В то же время людям тяжело понимать, что их сосед мог быть жестоким убийцей и умышленно причинить вред другому человеку.

«Явка в присяжные — своего рода маркер для определения уровня гражданской сознательности населения той или иной территории. Но везде есть свои «но». Да, в деревнях люди более ответственные, они с уважением относятся к работе судов и реагируют на вызов в качестве присяжных как на почётное и значительное событие. Но в Костромской области расположены в основном малые города, где все друг друга знают. Это только кажется, что судить просто. Одно дело озвучить свою позицию на кухне, другое — занять принципиальную позицию в суде по поводу обвиняемого, который жил с тобой на одной улице и которого ты знал с детства. Другой момент — психологические сложности. В 2000-х годах в Костроме я рассматривал дело с участием присяжных заседателей. Группа молодых людей обвинялась в жестоких убийствах и насилии над женщинами-инвалидами. Я запретил показывать фотографии протерпевших с колото-резаными ранениями присяжным, потому что таких ран на одной женщине было более 100. Показали схему с телом человека, раскрашенную красным и синим. Синим цветом были отмечены повреждения, красным — ранения. Пустых мест почти не было. Одна из присяжных посмотрела на эту бумажку, опустила голову, выдохнула, и сказала «я так больше не могу». Настолько сильно эта схема повлияла на человека. Думаю, в связи с этим в законодательство можно внести коррективы. Все люди разные, нужно каким-то образом отбирать психологически устойчивых граждан, чтобы в дальнейшем из-за участия в процессе они не испытывали дискомфорта».

Юристы-практики считают, что есть несколько способов решить проблему. Один из них — увеличение оплаты работы присяжных. Вопросы вызывает и существующая система отбора присяжных заседателей. Сейчас они выбираются случайным образом. Ещё одной мерой может стать введение ответственности за неявку на отбор коллегии присяжных в суде.

«В любом случае комплексные меры для решения проблемы с присяжными потребуют времени, а уголовные дела надо рассматривать прямо сейчас, и только активность каждого человека и его гражданской позиции поможет отправлению правосудия», — заключил председатель Костромского областного суда Сергей Андреев.