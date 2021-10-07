Челябинск, 7 октября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В Челябинской области сотрудник одного из структурных подразделений РЖД и руководитель коммерческой фирмы подозреваются в коррупции. Об этом сообщает областное управление СКР.

Коррупция

По данным следствия, инспектор по качеству и приёмке строёмонтажных работ Южно-Уральской дирекции по капитальному строительству РЖД получил в 2020—2021 годах взятки в виде услуг имущественного характера на общую сумму более 700 тыс. рублей. Взамен взяткодатель ждал от него беспрепятственного приёма работ по строительству производственного сооружения и оплаты.

Преступление выявили сотрудники ФСБ России. Решается вопрос о предъявлении обоим обвинения и избрании соответствующей меры пресечения.