Москва, 7 октября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Самые распространенные ошибки, которые сокращают срок эксплуатации зимних шипованных покрышек, назвали специалисты портала «Новые автомобили».

След от шины

Так, к сокращению срока службы шипованной резины может привести пробуксовка на старте на асфальтированной дороге. Эксперты рекомендуют начинать движение на таких покрышках плавно и аккуратно.

Также не стоит интенсивно маневрировать при парковке на асфальте, то есть нельзя крутить руль, когда машина стоит на месте. Это может привести к тому, что шипы будут вылетать из резины.

Водителям, которые управляют машиной с шипованными колесами, следует следить за давлением в шинах. Оно должно соответствовать требованиям производителей. Из-за того, что шины сдуты или перекачены, возникает неравномерная нагрузка в пятне контакта с дорогой, что тоже может повысить износ таких покрышек.

Напомним, в среднем комплект новых зимних покрышек в России стоит от 22 000 до 24 000 рублей.

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