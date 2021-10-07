Ростов-на-Дону, 7 октября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Ковидный госпиталь, развёрнутый на базе Ростовской областной клинической больницы, переполнен. Свободных коек не осталось, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе лечебного учреждения 7 октября.

Mos.ru Койки

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

«В начале августа пришлось ввести в действие койки, всё время до этого остававшиеся в резерве. А сейчас идут уже третьи сутки, когда в 670-коечном моногоспитале нельзя найти ни одного свободного места», — говорится в сообщении.

В ковидном госпитале за год лечение прошли 8,5 тыс. пациентов с COVID-19. Уровень смертности составляет 11−12%.