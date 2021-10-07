Сорочинск, Оренбургская область, 7 октября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. На территории Сорочинского городского округа Оренбургской области 7 октября обнаружены противотанковые мины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Противотанковые мины

Тревожный звонок в дежурную часть поступил от жителя Бузулукского района. Он проинформировал полицейских о том, что в восьми километрах от села Янтарное обнаружил на земле два предмета, похожих на мины.

На место оперативно выехала группа специалистов. Они установили, боеприпасы предположительно являются противотанковыми минами ТМ-72.

Опасная территория находилась под охраной до приезда саперов из Тоцкого гарнизона. Сейчас мины эвакуированы.