Санкт-Петербург, 7 октября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Ленинградская область в ближайшие два года получит инфраструктурный кредит на сумму в 8,7 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорожных объектов во Всеволожском районе. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Елена Молчанова ИА REGNUM Токсовское шоссе. Ленобласть

Федеральный кредит будет выдан под 3% годовых и рассчитан на 15 лет с возможностью досрочного погашения.

«Всего областью было заявлено три больших дорожных проекта: строительство обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта (сумма кредита — 2,2 млрд рублей), новый выезд из Кудрово на Мурманское шоссе (сумма кредита — 4 млрд рублей) и продолжение реконструкции Колтушского шоссе в сторону Колтушей (сумма кредита — 2,5 млрд рублей)», — рассказали в обладминистрации.

«Мы полностью рассчитали все необходимые затраты и направили заявки в федеральные ведомства. Эти деньги будут направлены на решение самых острых вопросов именно Всеволожского района», — заявлял ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.