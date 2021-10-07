Токио, 7 октября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Японский композитор и дирижер Коити Сугияма наиболее известный тем, что сочинил музыку к популярной серии ролевых видеоигр Dragon Quest, ушел из жизни в возрасте 90 лет. Об этом 7 октября говорится в сообщении на официальном сайте компании SquareEnix, который посвященном франшизе Dragon Quest.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

Уточняется, что причиной смерти композитора стал септический шок.

Также отмечается, что только для серии игр Dragon Quest, ставшей в 1986 году одной из первых в Японии ролевых видеоигр и родоначальницей отдельного жанра JRPG (Japanese Role Playing Game), Сугиямой было написано более 500 композиций.

Отметим, последней из работ композитора стал саундтрек для 12-й части игровой эпопеи, которая вышла весной нынешнего года.