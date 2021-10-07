Скончался автор музыки к игровой франшизе Dragon Quest Коити Сугияма
Токио, 7 октября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Японский композитор и дирижер Коити Сугияма наиболее известный тем, что сочинил музыку к популярной серии ролевых видеоигр Dragon Quest, ушел из жизни в возрасте 90 лет. Об этом 7 октября говорится в сообщении на официальном сайте компании SquareEnix, который посвященном франшизе Dragon Quest.
Уточняется, что причиной смерти композитора стал септический шок.
Также отмечается, что только для серии игр Dragon Quest, ставшей в 1986 году одной из первых в Японии ролевых видеоигр и родоначальницей отдельного жанра JRPG (Japanese Role Playing Game), Сугиямой было написано более 500 композиций.
Отметим, последней из работ композитора стал саундтрек для 12-й части игровой эпопеи, которая вышла весной нынешнего года.