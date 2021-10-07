Курск, 7 октября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В Курске с 11 октября введут систему QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса. Власти надеются, что в дальнейшем эта мера позволит увеличить заполняемость театров, кинозалов, концертных площадок, организаций общепита и других учреждений.

В регионе усилят работу по дезинфекции общественного транспорта и мест общего пользования в многоквартирных жилых домах, а также контроль за масочным режимом и соблюдением самоизоляции амбулаторными больными и контактными.