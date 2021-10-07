Пенза, 7 октября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Житель Пензы лишился сбережений, в очередной раз поверив телефонным мошенникам. С заявлением 42-летний пострадавший обратился в полицию, сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Киберпреступность

На телефон мужчины поступил звонок от неизвестного, который представился юристом одной из организаций и рассказал, что знает о неудачном опыте пензенца на фондовой бирже. Заявитель в 2020 году потерял 9,5 тыс. долларов США. Звонивший пообещал не только помочь вернуть деньги, но и заработать.

Неизвестный через мобильное приложение прислал образец договора по возмещению убытков, по которому мужчина должен был дополнительно получить около 70 тыс. долларов США. По словам брокера, у него есть задолженность перед иностранным банком в сумме свыше 8 тыс. долларов США, которую необходимо погасить. Кроме того, юрист оценил свои услуги в 10% от полученной суммы. Пензенца все озвученные условия устроили. Он перевел в этот же день на банковскую карту злоумышленника около 400 тыс. рублей. Затем ему постоянно звонили якобы сотрудники налоговой службы. С их слов. счет брокера арестован, а для снятия ареста нужно оплатить налог на сумму около 600 тыс. рублей. Только после этого житель Пензы понял, что его обманули и обратился в правоохранительные органы.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе 65-летняя женщина дважды пострадала от телефонных мошенников и лишилась сбережений.

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