Санкт-Петербург, 7 октября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Руководство Санкт-Петербургского государственного университета освободило от должности первого замдекана экономического факультета, который в некорректной форме отозвался о волонтёрах. Об этом кадровом решении сообщил проректор СПбГУ по организации работы с персоналом Владимир Еремеев, отвечая на вопрос в виртуальной приёмной вуза.

Дарья Драй ИА REGNUM СПБГУ

Ранее стало известно, что на вопрос студента о правомерности привлечения студентов к практике в качестве участника Всероссийской переписи населения первый замдекана экономфака Юрий Гузов ответил: «Нормальные люди идут в переписчики, убогие в волонтёры, саботажники ждут отчисления».

Этот ответ студенты восприняли как оскорбительный и некорректный. В руководстве вуза с ними согласились.

«Доцент Ю. Н. Гузов освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя декана. Новым первым заместителем декана Экономического факультета назначен доцент В. О. Титов», — сообщил проректор СПбГУ.

По данным СМИ, до 1000 студентов 35 направлений обучения СПбГУ будут проходить практику в качестве переписчиков на Всероссийской переписи населения. Зарплату они получать не будут.