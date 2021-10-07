Благовещенск, 7 октября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Благовещенске авария на теплосетях оставила без отопления и горячей воды более 1200 горожан, больницу, поликлинику и социальный приют для детей. Отключения были у жителей 15 домов, написало 7 октября ИА ПортАмур.

Krd.ru Коммунальная авария

Читайте также: В Амурской области запасли мало топлива для зимы

Всего без этих коммунальных услуг остались 24 объекта. Тепла и горячего водоснабжения в том числе не было в городской поликлинике №2 и детской городской больнице. Аварию устраняла компания «Амурские коммунальные системы». Сейчас подача водоснабжения и отопления возобновлены.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Амурской области запасли мало топлива для зимы. В теплоснабжающие организации было доставлено 403,8 тыс. тонн угля вместо необходимых 489,1 тыс. тонн.