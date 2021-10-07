Уфа, 7 октября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Цех по производству заменителей женского молока и сухой «молочной основы» намерены построить в Башкирии. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Health.obozrevatel.com Молоко

Сообщается, что соглашение с инвестором было подписано на российской агропромышленной выставке «Золотая-осень — 2021». Предприятие намерено построить цех по производству сухих адаптированных молочных смесей и сухой «молочной основы», использовать современные технологии и высокопроизводительное оборудование с высоким уровнем автоматизации.

Инвестор планирует производить ежегодно порядка 8,5 тысяч тонн сухого цельного молока для детского питания, одну тысячу тонн сухого обезжиренного молока для детского питания и 1,3 тысяч тон сливочного масла.

На реализацию данного проекта инвестор намерен направить 1570,6 млн рублей. Проект планируется реализовать в 2021—2022 годах.