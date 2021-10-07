Вильнюс, , 10:54 — REGNUM Возвращение Крыма в состав Украины станет возможным после распада России, не раньше. Об этом заявил бывший председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис.

Крым Alexander Vovchenko

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По собственному желанию Москва полуостров не отдаст, подчеркивает политик.

«Я думаю, не совсем так, как провозглашает украинская власть, заявляя, что мы получим Крым назад и, может, даже скоро. Но это «скоро» или «не скоро» придет только с распадом России, не раньше». Не будет такого, что Россия, при наличии всех её ядерных бомб, будет отдавать Крым», — отметил Ландсбергис.

В беседе с изданием «День» он выразил уверенность, что развал России — это вопрос времени.

«Россия развалится потому, что все империи имеют свой конец. Россия уже дважды разваливалась и развалится в третий раз», — сказал политик.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский вице-премьер Алексей Резников признал, что Крым невозможно «вернуть» в состав Украины военным путём, придётся задействовать политику и дипломатию. По его словам, против России следует задействовать «мощный юридический фронт всего цивилизованного мира». Политик уверен, что полуостров удастся быстро освободить от «оккупации» с согласия российских властей, так как они окажутся в безвыходном положении.

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказалось подавляющее большинство жителей полуострова. При этом Киев итоги референдума не признал и надеется вернуть Крым под юрисдикцию Украины.

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