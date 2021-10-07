Красноярск, 7 октября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту разбойного нападения на подростков возбуждено в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 октября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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Против 15-летнего красноярца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершённый с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

По версии следствия, 30 сентября молодой красноярец с предметом, похожим на пневматический пистолет, на Предмостной площади по проспекту Красноярский рабочий подошёл к двум 16-летним подросткам. Посредством банковского перевода и хищения наличных он похитил у них 1 тысячу 200 рублей, а затем скрылся с места преступления.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске предстанет перед судом 16-летний подросток, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью незнакомому мужчине.

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