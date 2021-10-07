Чита, 7 октября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 7 октября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 70 446, причём 189 из них обнаружили только за минувшие сутки.

Rosminzdrav.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Вместе с тем 60 987 пациентов (+193 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1197 человек (+6 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 138 находятся в тяжёлом состоянии (+8 за сутки), 53 пациента подключен к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-7 за сутки).

Читайте также: В Забайкалье растёт число тяжелобольных с COVID-19