Сеул, 7 октября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали рост числа ДТП с участием водителей-подростков. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Управления дорожного движения Кореи.

Pixabay.com Авария

Согласно опубликованным данным, по вине подростков, не имеющих водительских прав, в 2020 году в Южной Корее произошли 833 аварии, что на 34% больше по сравнению с 2018 годом.

Известно, что в 2019 году в Южной Корее произошло 689 аналогичных ДТП, а в 2018 году — 618 ДТП.

В 27,7% случаев виновниками аварий являлись лица в возрасте 17 лет, 22,5% — в возрасте 16 лет, в 21,5% — в возрасте 18 лет.

Отметим, что в Южной Корее можно получить водительские права с 18 лет.

За три года в результате аварий погибли 63 человека и пострадали 3100 человек.