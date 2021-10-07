Тбилиси, , 10:51 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, вернувшись на родину, призвал «сотни тысяч» сторонников выйти 3 октября на митинг в Тбилиси, но акция не состоялась. Об этом 6 октября заявила депутат Европарламента Марина Кальюранд в ходе онлайн-беседы, организованной Институтом политики Грузии.

Марина Кальюранд Vm.ee

«Для меня это был сигнал о том, что Саакашвили утратил политическую власть в стране, которую он имел раньше, и на данный момент он не может разговаривать с людьми так, как раньше», — сказала Кальюранд.

Депутат отметила, что будет следить за действиями основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение». Кальюранд интересно, продолжит ли партия поддерживать своего лидера. Также депутат подчеркнула, что экс-президент вернулся в Грузию с нарушением закона и несёт ответственность за это.

Напомним, Саакашвили, является гражданином Украины. Он 1 октября заявил, что вернулся в Грузию и начал публиковать видео из Батуми. Вечером того же дня правоохранители задержали его в одной из квартир в Тбилиси. После ареста экс-президент заявил, что является политическим заключённым и объявил голодовку.

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