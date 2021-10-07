Адамовский район, Оренбургская область, 7 октября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Адамовском районе Оренбургской области 31-летний житель осужден за преступления против половой свободы детей младше 14 лет, сообщает СУ СКР по региону.

diegoattorney За решеткой

По данным следствия, оренбуржец совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двух девочек. Мужчине инкриминировали пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). На период расследования уголовного дела насильник находился под стражей.

Суд приговорил злоумышленника к 18 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, а также назначил дополнительное наказание в виде ограничения свободы на два года после отбытия основного. Приговор в законную силу не вступил.