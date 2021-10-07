Барнаул, 7 октября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 7 октября прививки получили 700 578 человек из более двух миллионов жителей. За сутки прирост вакцинированных составил 3034 человека. Такие данные приводит оперштаб.

PATH global health Вакцинация

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Из общего числа привитых 38 460 жителей региона получили первую прививку (+369 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 656 106 человек (+2239 за сутки). Также известно о 6012 ревакцинированных (+426 сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило уже 1 014 573 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции

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