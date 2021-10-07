Москва, 7 октября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав комиссии по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, сообщает 7 октября сайт правительства России.

Duma.gov.ru Олег Матыцин

Руководителем комиссии назначен глава Минспорта РФ Олег Матыцин, его заместителем — замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.

В состав комиссии включены представители Совета Федерации, МВД, Минцифры, ФМБА, Олимпийского, Паралимпийского и Сурдлимпийского комитетов России, рассказали в правительстве.

Комиссии предстоит координировать взаимодействие федеральных органов власти, а также научных и общественных организаций «в вопросах, связанных с участием России в Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте». Заседания будут проводиться не реже одного раза в месяц.