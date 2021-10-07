Куала-Лумпур, 7 октября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Правительство Малайзии подчеркнуло, что оно работает с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) над решением проблемы беженцев рохинджа, сообщает Antara.

Zlatica Hoke Беженцы рохинджа

В Малайзии в настоящее время насчитывается 200 000 беженцев из Мьянмы.

«Проблема бегства рохинджа из Мьянмы — это кризис, который длится десятилетия», — заявил министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла.

Малайзия предпринимает шаги, чтобы поднимать вопрос о беженцах рохинджа в двусторонних и международных дискуссиях.

«Малайзия также решительно поддерживает усилия АСЕАН по облегчению репатриации беженцев рохинджа обратно в Мьянму», — отметил министр иностранных дел Малайзии.

Как сообщало ИА REGNUM, присутствие военно-морских сил Малайзии около архипелага Спратли было усилено после того, как в указанных водах заметили китайские корабли.