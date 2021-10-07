Элиста, 7 октября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Такие данные приводит региональный оперштаб 7 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

За весь период пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 616 человек.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии зарегистрировано 30 934 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 29 242 пациента.