Барнаул, 7 октября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 7 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло уже 5614 человек, причём 27 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 599 (+16 за сутки), из них 245 подключены к аппаратам ИВЛ (+3 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (17 657 человек, +46 за сутки) и ОРВИ (53 116 человек, +222 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 891 ребёнка (+21 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (79 555 человек, +278 за сутки) новый вирус победили 59 815 человек (всего +46 за сутки).

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило 8236 (+254 за сутки).

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