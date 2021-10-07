Соль-Илецк, Оренбургская область, 7 октября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В Соль-Илецком городском округе Оренбургской области задержан сотрудник полиции, который подозревается в вымогательстве и получении взятки, сообщает СУ СКР по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Уголовное дело по факту коррупционного преступления возбуждено по материалам УФСБ России по Оренбуржью. По данным следствия, оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков получил 200 тысяч рублей за невыполнение своих прямых обязанностей по привлечению жителя Соль-Илецка к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Следователь ходатайствует о заключении сотрудника полиции под стражу.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области, в настоящее время в отношении полицейского назначена служебная проверка. В случае установления его вины будет принято решение об увольнении из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его руководители понесут строгое наказание.