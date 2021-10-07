Минск, 7 октября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении сотрудников ООО «Тут Бай Медиа» за разжигание национальной, религиозной или иной социальной вражды или розни возбудил Следственный комитет Белоруссии. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба белорусского СК.

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«Главным следственным управлением Следственного комитета Республики Беларусь в отношении должностных лиц и работников «ТУТ БАЙ МЕДИА» и иных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц» Уголовного кодекса Беларуси», — говорится в сообщении.

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