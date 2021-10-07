В Госдуме осудили подозрения Блинкена о роли России в цене на газ
Москва, 7 октября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Госдуме осудили заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия ранее использовала энергетику в качестве политического инструмента.
«Блинкен просто перекладывает проблему с больной головы на здоровую!» — рассуждает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.
Парламентарий уверен, что «вся эта газовая европейская истеричная свистопляска — продукт исключительно американского производства, который с удовольствием глотают евробюрократы».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, госсекретарь США считает, что высокая стоимость газа говорит о необходимости перехода на другие источники энергии, а также о необходимости диверсификации.
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