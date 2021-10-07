Элиста, 7 октября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 58 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб 7 октября. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число ковид-пациентов, которым потребовалась госпитализация, выросло до 482 человек. Состояние 26 больных COVID-19 врачи оценивают как тяжёлое, семь человек подключены к аппаратам ИВЛ. Режим самоизоляции соблюдают 2 748 жителей Калмыкии.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 30 934 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выписаны с выздоровлением 29 242 носителя инфекции.