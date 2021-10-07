Кызыл, 7 октября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В школах Тувы на самоизоляцию из-за коронавируса отправили 77 классов или 1485 учащихся. В настоящее время они обучаются в дистанционном режиме, сообщает ГТРК Тыва.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное обучение

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

По данным министерства здравоохранения республики, новые штаммы COVID-19 быстрее поражают детей. В настоящее время в ковидных стационарах Кызыла лечатся 30 детей.

«Мы получили у шестерых детей тяжёлые течения заболевания. У четверых из них крайне тяжёлое состояние. То есть они были между жизнью и смертью», — рассказала замглавы ведомства Долаана Куулар.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в республике выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе у 22 детей до 17 лет.